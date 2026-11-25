Коли хочеться приготувати щось яскраве, соковите й водночас максимально просте з доступних продуктів, на допомогу приходить несподіване поєднання солодкуватого вареного буряка, ніжних яєць і хрусткого солоного огірка.

Цей салат не потребує тривалої підготовки чи складних інгредієнтів, але завдяки пікантній заправці на основі майонезу та зернистої гірчиці смакує на рівні ресторанної закуски.

Він однаково доречний і в буденному меню, і як яскраве доповнення до святкового застілля, коли кожна хвилина на кухні на вагу золота.

Як приготувати салат з буряка

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середні варені буряки вагою близько 350 грамів;

– 3 варені курячі яйця;

– 2 середні солоні огірки;

для заправки:

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 1 дрібка солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування: