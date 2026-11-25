Шедевральный салат из свеклы / Коллаж 24 Канала
Когда хочется приготовить что-то яркое, сочное и в то же время максимально простое из доступных продуктов, на помощь приходит неожиданное сочетание сладковатой вареной свеклы, нежных яиц и хрустящего соленого огурца.
Этот салат не требует длительной подготовки или сложных ингредиентов, но благодаря пикантной заправке на основе майонеза и зернистой горчицы по вкусу не уступает ресторанной закуске.
Он одинаково уместен как в повседневном меню, так и в качестве яркого дополнения к праздничному застолью, когда каждая минута на кухне на вес золота.
Как приготовить салат из свеклы
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 средних вареных свеклы весом около 350 граммов;
– 3 вареных куриных яйца;
– 2 средних соленых огурца;
для заправки:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 1 щепотка соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Заранее отваренную или запеченную до мягкости и полностью остывшую свеклу очистите от кожуры и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера.
- Переложите нарезанную свеклу в салатник и, по желанию, сбрызните несколькими каплями растительного масла, чтобы она меньше окрашивала соседние ингредиенты и сохраняла насыщенный рубиновый цвет.
- Вареные вкрутую куриные яйца очистите от скорлупы и нарежьте кубиками такого же размера, как и свекла.
- Соленые огурцы просушите бумажным полотенцем от лишнего рассола, нарежьте мелкими кубиками и, при необходимости, слегка отожмите, чтобы готовый салат не пустил лишнюю воду.
- В отдельной миске смешайте майонез с французской горчицей в зернах, добавьте свежемолотый черный перец и тщательно перемешайте до однородности.
- Смешайте в глубокой миске подготовленную свеклу, яйца и соленые огурцы, добавьте соус, аккуратно перемешайте, при необходимости досолите по вкусу и сразу подавайте к столу.
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