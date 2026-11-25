Этот салат не требует длительной подготовки или сложных ингредиентов, но благодаря пикантной заправке на основе майонеза и зернистой горчицы по вкусу не уступает ресторанной закуске.

Adv

Он одинаково уместен как в повседневном меню, так и в качестве яркого дополнения к праздничному застолью, когда каждая минута на кухне на вес золота.

Как приготовить салат из свеклы

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средних вареных свеклы весом около 350 граммов;

– 3 вареных куриных яйца;

– 2 средних соленых огурца;

для заправки:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 1 щепотка соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.

Приготовление: