Шедевральний салат з буряка / Колаж 24 Каналу
Коли хочеться приготувати щось яскраве, соковите й водночас максимально просте з доступних продуктів, на допомогу приходить несподіване поєднання солодкуватого вареного буряка, ніжних яєць і хрусткого солоного огірка.
Цей салат не потребує тривалої підготовки чи складних інгредієнтів, але завдяки пікантній заправці на основі майонезу та зернистої гірчиці смакує на рівні ресторанної закуски.
Він однаково доречний і в буденному меню, і як яскраве доповнення до святкового застілля, коли кожна хвилина на кухні на вагу золота.
Як приготувати салат з буряка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 середні варені буряки вагою близько 350 грамів;
– 3 варені курячі яйця;
– 2 середні солоні огірки;
для заправки:
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 1 дрібка солі;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Заздалегідь відварені або запечені до м'якості та повністю охолоджені буряки очистьте від шкірки й наріжте акуратними середніми кубиками.
- Перекладіть нарізаний буряк у салатник і за бажанням збризніть кількома краплями олії, щоб він менше фарбував сусідні інгредієнти та зберігав насичений рубіновий колір.
- Зварені круто курячі яйця очистьте від шкаралупи та наріжте кубиками такого самого розміру, як і буряк.
- Солоні огірки обсушіть паперовим рушником від зайвого розсолу, наріжте дрібними кубиками й за потреби злегка відтисніть, щоб готовий салат не пустив зайву воду.
- В окремій піалі з'єднайте майонез із французькою гірчицею в зернах, додайте свіжомелений чорний перець та ретельно перемішайте до однорідності.
- З'єднайте в глибокій мисці підготовлений буряк, яйця та солоні огірки, додайте соус, обережно перемішайте, за потреби досоліть до смаку й одразу подавайте до столу.
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