Пікантна закуска – це те, що завше вигідно мати під рукою. А з цим рецептом є можливість без зусиль заготувати чималі запаси.

Цей салат є надбанням досвідчених господинь, які вміють створювати шедеври навіть з найпростіших продуктів. "Тещин язик" стане "родзинкою" ваших запасів та не раз змусить рідних та гостей захоплюватися вашою майстерністю, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

Кабачки для консервації повинні бути пружними, гладкими та без пошкоджень. Також краще обирати плоди невеликого розміру, щоб не витрачати час на видалення кісточок, радить портал Переяслав.City.

Як заготувати салат "Тещин язик"?

Час : 1 година

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 2 кілограми помідорів;

– 600 грамів солодкого перцю;

– 200 грамів часнику;

– гострий перець до смаку;

– 2 столові ложки солі;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 50 мілілітрів оцту.

Приготування:

Солодкий перець і помідори подрібніть окремо за допомогою м’ясорубки або блендера. Часник можна подрібнити будь-яким зручним способом. Щоб легше очистити зубчики, залийте їх кип’ятком, залиште на хвилину, а потім зніміть шкірку. Кабачки наріжте кружечками. У каструлі з’єднайте подрібнені помідори та перець. Додайте сіль, цукор і рослинну олію. Поставте на плиту, доведіть до кипіння й тушкуйте під кришкою 10 хвилин. Після цього покладіть кабачки, знову доведіть до кипіння та тушкуйте на слабкому вогні ще приблизно 35 хвилин, періодично помішуючи. Додайте оцет, перемішайте, доведіть масу до кипіння й проваріть ще 1 хвилину. Готовий салат розкладіть у стерилізовані банки, закрутіть стерильними кришками та залиште остигати під рушником.

Смачного!

