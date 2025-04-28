Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок
Салат з крабових паличок – це класика, яка не втрачає популярності вже багато років. Простота приготування та доступність інгредієнтів сприяють тому, що він часто присутній як на святкових столах, так і на буденних обідах.
Крабові палички – це універсальний інгредієнт, який добре поєднується з різноманітними овочами, яйцями, сирами та соусами. Така універсальність відкриває двері для численних варіацій та експериментів, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом крабового салату.
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Салат з крабових паличок – класичний рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 2 огірки;
– 1/2 баночки кукурудзи;
– 4 яйця;
– майонез – до смаку;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Огірок, яйця та крабові палички наріжте кубиком. Поєднайте в мисці.
- Додайте кукурудзу, майонез, сіль та перець.
- Все ретельно перемішайте і подавайте на стіл.
Готово!
Смачний рецепт: салат з тунцем і яйцем.