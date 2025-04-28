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Новини Смачно Салати і закуски Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок
28 квітня, 17:58
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Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок

Марта Касіянчук

Салат з крабових паличок – це класика, яка не втрачає популярності вже багато років. Простота приготування та доступність інгредієнтів сприяють тому, що він часто присутній як на святкових столах, так і на буденних обідах.

Крабові палички – це універсальний інгредієнт, який добре поєднується з різноманітними овочами, яйцями, сирами та соусами. Така універсальність відкриває двері для численних варіацій та експериментів, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом крабового салату.

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Салат з крабових паличок – класичний рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 2 огірки;
– 1/2 баночки кукурудзи;
– 4 яйця;
– майонез – до смаку;
– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Огірок, яйця та крабові палички наріжте кубиком. Поєднайте в мисці.
     
  2. Додайте кукурудзу, майонез, сіль та перець.
     
  3. Все ретельно перемішайте і подавайте на стіл.

Готово!

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