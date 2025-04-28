Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок

Салат з крабових паличок – це класика, яка не втрачає популярності вже багато років. Простота приготування та доступність інгредієнтів сприяють тому, що він часто присутній як на святкових столах, так і на буденних обідах.

Крабові палички – це універсальний інгредієнт, який добре поєднується з різноманітними овочами, яйцями, сирами та соусами. Така універсальність відкриває двері для численних варіацій та експериментів, але сьогодні 24 Канал ділиться класичним рецептом крабового салату.

Читайте також Освіжає та хрумтить: цей салат ідеальний для барбекю

Салат з крабових паличок – класичний рецепт

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 2 огірки;

– 1/2 баночки кукурудзи;

– 4 яйця;

– майонез – до смаку;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Огірок, яйця та крабові палички наріжте кубиком. Поєднайте в мисці.

Додайте кукурудзу, майонез, сіль та перець.

Все ретельно перемішайте і подавайте на стіл.

Готово!

Смачний рецепт: салат з тунцем і яйцем.