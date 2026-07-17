"Львівський" салат вже назвали літнім "Олівʼє": рецепт, який захочеться повторювати щодня

Влітку хочеться не лише смаку, а й легкості. В цьому випадку на допомогу прийде апетитний салат, який легко замінить вечерю.

Збережіть рецепт простого у приготуванні, але надзвичайно смачного салату "Львівський»". Соковитість цієї страви забезпечується свіжим огірком, поживність – відвареними яйцями, а ніжний і злегка солодкуватий посмак додається завдяки зеленому горошку. Як приготувати "Львівський" салат? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 свіжі огірки;

– 4 яйця;

– 1 банка консервованого горошку;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку. м Приготування: Заздалегідь відваріть яйця круто. Ретельно промийте та обсушіть свіжі огірки, а потім наріжте їх дрібними кубиками. Якщо шкірка занадто щільна або гірчить, обов'язково зріжте її. Очищені яйця покришіть шматочками приблизно такого ж розміру, як і овочі. Повністю злийте рідину з консервованого зеленого горошку. Пересипте його в салатник, додайте підготовлені огірки та яйця. Заправте страву майонезом, додайте сіль та перець за своїм смаком, після чого обережно все перемішайте. Подавайте салат одразу після приготування, поки огірки залишаються соковитими та хрумкими.