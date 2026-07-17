Сохраните рецепт простого в приготовлении, но необыкновенно вкусного салата "Львовский". Сочность этого блюда обеспечивается свежим огурцом, питательность – отварными яйцами, а нежный и слегка сладковатый привкус придает зеленый горошек.

Как приготовить "Львовский" салат?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 свежих огурца;
– 4 яйца;
– 1 банка консервированного горошка;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу. м

Приготовление:

  1. Заранее отварите яйца вкрутую.
  2. Тщательно промойте и просушите свежие огурцы, а затем нарежьте их мелкими кубиками. Если кожица слишком плотная или горькая, обязательно срежьте ее.
  3. Очищенные яйца порежьте кусочками примерно такого же размера, как и овощи.
  4. Полностью слейте жидкость из консервированного зеленого горошка.
  5. Пересыпьте его в салатник, добавьте подготовленные огурцы и яйца.
  6. Заправьте блюдо майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, после чего аккуратно все перемешайте.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления, пока огурцы остаются сочными и хрустящими.