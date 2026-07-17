Збережіть рецепт простого у приготуванні, але надзвичайно смачного салату "Львівський»". Соковитість цієї страви забезпечується свіжим огірком, поживність – відвареними яйцями, а ніжний і злегка солодкуватий посмак додається завдяки зеленому горошку.
Як приготувати "Львівський" салат?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 свіжі огірки;
– 4 яйця;
– 1 банка консервованого горошку;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку. м
Приготування:
- Заздалегідь відваріть яйця круто.
- Ретельно промийте та обсушіть свіжі огірки, а потім наріжте їх дрібними кубиками. Якщо шкірка занадто щільна або гірчить, обов'язково зріжте її.
- Очищені яйця покришіть шматочками приблизно такого ж розміру, як і овочі.
- Повністю злийте рідину з консервованого зеленого горошку.
- Пересипте його в салатник, додайте підготовлені огірки та яйця.
- Заправте страву майонезом, додайте сіль та перець за своїм смаком, після чого обережно все перемішайте.
- Подавайте салат одразу після приготування, поки огірки залишаються соковитими та хрумкими.