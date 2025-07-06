Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски На перекус чи завершення дня: простий та смачний салат з оселедцем за лічені хвилини
6 липня, 21:02
1

На перекус чи завершення дня: простий та смачний салат з оселедцем за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з оселедцем – чудове рішення для швидкого перекусу. 
  • За бажання оселедець можна замінити червоною рибою. 

Легкий салат – чудова опція, коли хочеться чогось особливого без довгого стояння за плитою. Улюблений оселедець, кілька компонентів – і смачна страва вже на вашому столі.

Рибка, листя салату та овочі – ось і все, що потрібно для смачного перекусу або яскравого завершення дня. Геніальність часто межує з простотою, в чому 24 Канал пропонує переконатися із рецептом порталу Smak

Читайте також Ґатунок і колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно

Рецепт салату з оселедцем 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– салат-латук;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 100 грамів оселедця (або червоної риби);
– 10 грамів цибулі;
– оливкова олія для заправки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Рибу, огірки, помідори та цибулю нарізаємо кубиками. 
  2. Салат обмиваємо та рвемо на невеликі шматочки. 
  3. Змішуємо усі інгредієнти, солимо та перчимо. 
  4. Заправляємо салат олією. 

Смачного!

Вона зігріє, коли за вікном не буде сонця: простий рецепт витонченої вишнівки