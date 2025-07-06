На перекус чи завершення дня: простий та смачний салат з оселедцем за лічені хвилини

Легкий салат – чудова опція, коли хочеться чогось особливого без довгого стояння за плитою. Улюблений оселедець, кілька компонентів – і смачна страва вже на вашому столі.

Рибка, листя салату та овочі – ось і все, що потрібно для смачного перекусу або яскравого завершення дня. Геніальність часто межує з простотою, в чому 24 Канал пропонує переконатися із рецептом порталу Smak.

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Рецепт салату з оселедцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– салат-латук;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 100 грамів оселедця (або червоної риби);

– 10 грамів цибулі;

– оливкова олія для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу, огірки, помідори та цибулю нарізаємо кубиками. Салат обмиваємо та рвемо на невеликі шматочки. Змішуємо усі інгредієнти, солимо та перчимо. Заправляємо салат олією.

Смачного!

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