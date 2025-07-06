Рыбка, листья салата и овощи – вот и все, что нужно для вкусного перекуса или яркого завершения дня. Гениальность часто граничит с простотой, в чем 24 Канал предлагает убедиться с рецептом портала Smak.
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Рецепт салата с селедкой
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– салат-латук;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 100 граммов сельди (или красной рыбы);
– 10 граммов лука;
– оливковое масло для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу, огурцы, помидоры и лук нарезаем кубиками.
- Салат обмываем и рвем на небольшие кусочки.
- Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
- Заправляем салат маслом.
Приятного аппетита!
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