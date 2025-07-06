Рибка, листя салату та овочі – ось і все, що потрібно для смачного перекусу або яскравого завершення дня. Геніальність часто межує з простотою, в чому 24 Канал пропонує переконатися із рецептом порталу Smak.

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Рецепт салату з оселедцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– салат-латук;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 100 грамів оселедця (або червоної риби);
– 10 грамів цибулі;
– оливкова олія для заправки;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Рибу, огірки, помідори та цибулю нарізаємо кубиками.
  2. Салат обмиваємо та рвемо на невеликі шматочки.
  3. Змішуємо усі інгредієнти, солимо та перчимо.
  4. Заправляємо салат олією.

Смачного!

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