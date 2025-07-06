Рибка, листя салату та овочі – ось і все, що потрібно для смачного перекусу або яскравого завершення дня. Геніальність часто межує з простотою, в чому 24 Канал пропонує переконатися із рецептом порталу Smak.
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Рецепт салату з оселедцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– салат-латук;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 100 грамів оселедця (або червоної риби);
– 10 грамів цибулі;
– оливкова олія для заправки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Рибу, огірки, помідори та цибулю нарізаємо кубиками.
- Салат обмиваємо та рвемо на невеликі шматочки.
- Змішуємо усі інгредієнти, солимо та перчимо.
- Заправляємо салат олією.
Смачного!
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