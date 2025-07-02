Обычно мы покупаем муку высшего сорта и применяем ее для всех рецептов. Почему это неправильно и какие признаки подскажут о качестве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Как выбирать муку
Относительно качества продукта, то есть несколько критериев, с которыми вы не промахнетесь. Первый – муку стоит покупать только в бумажной упаковке, которая обеспечивает вентиляцию воздуха без риска для муки. Запах должен быть свежим, без затхлости.
Когда вы с ней работаете, то качественная мука легко прилипает к рукам, "хрустит" и сжимается. Также она не должна менять цвет при высокой влажности. Если все в норме – в ваших руках качественный продукт.
Что касается применения, то здесь все не так просто:
- высший сорт – хлебобулочные изделия без начинки и кондитерская выпечка;
- первый сорт – несдобная выпечка несдобная выпечка;
- второй сорт – блины, вафли, вареники или пельмени.
И главное – покупайте продукт проверенных производителей, которые уже много лет присутствуют на рынке.
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