Обычно мы покупаем муку высшего сорта и применяем ее для всех рецептов. Почему это неправильно и какие признаки подскажут о качестве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как выбирать муку

Относительно качества продукта, то есть несколько критериев, с которыми вы не промахнетесь. Первый – муку стоит покупать только в бумажной упаковке, которая обеспечивает вентиляцию воздуха без риска для муки. Запах должен быть свежим, без затхлости.

Когда вы с ней работаете, то качественная мука легко прилипает к рукам, "хрустит" и сжимается. Также она не должна менять цвет при высокой влажности. Если все в норме – в ваших руках качественный продукт.

Что касается применения, то здесь все не так просто:

высший сорт – хлебобулочные изделия без начинки и кондитерская выпечка;

первый сорт – несдобная выпечка несдобная выпечка;

второй сорт – блины, вафли, вареники или пельмени.

И главное – покупайте продукт проверенных производителей, которые уже много лет присутствуют на рынке.

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