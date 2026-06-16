Не готуйте з капусти один і той самий салат: ці варіанти розлітаються першими
Молода капуста зараз легко перетворюється на салат "на щодень", але саме через це швидко набридає. Достатньо кілька разів зробити її з огірком чи кропом – і вже хочеться чогось іншого.
У таких рецептах капуста залишається основою, але смак виходить зовсім різним. Один салат буде свіжішим і легшим, інший – ситнішим, а ще один добре підійде тоді, коли треба швидко поставити щось на стіл, інформує 24 Канал.
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Як приготувати салат з капусти та авокадо?
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1/4 головки молодої капусти;
– 1 стигле авокадо;
– 1/4 червоної цибулі;
– 100 грамів тонко нарізаного бекону;
– 1,5 чайної ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка майонезу;
– сіль;
– перець.
Дуже смачно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Молоду капусту добре помийте, ретельно обсушіть і тонко нашаткуйте.
- Після цього перекладіть її в салатник, приправте дрібкою солі та трохи помніть руками, щоб капуста стала м’якшою і соковитішою.
- Авокадо очистіть, поріжте тонкими скибочками й покладіть до капусти. Щоб м’якоть не темніла, злегка скропіть її лимонним соком.
- Червону цибулю поріжте дуже тонко, посипте невеликою кількістю солі й також перекладіть до салату. Бекон поріжте дрібними кубиками та підрум’яньте на сковороді до хрумкого стану, а потім висипте до решти інгредієнтів.
- Для соусу поєднайте гірчицю, мед, лимонний сік, оливкову олію, майонез, сіль і перець. Готовим соусом полийте салат, акуратно перемішайте всі компоненти й розкладіть страву в салатники.
- За бажанням не використовуйте бекон або замініть його в’яленими помідорами.
Що додати до салату з капусти?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів капусти;
– 1 середнє десертне або столове яблуко;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– невеликий пучок кропу;
– 1 чайна ложка солі без гірки;
– 1/2 чайної ложки меленого перцю без гірки;
– 2 столові ложки цукру без гірки;
– сік із половини лимона.
Приготування:
- Зніміть із капусти верхні листки. Розріжте головку навпіл, одну половину тонко нашаткуйте. Перекладіть нашатковану капусту у велику миску.
- Яблуко натріть на тертці та додайте до капусти. Кріп промийте, обсушіть, дрібно посічіть і також перекладіть у миску.
- Влийте оливкову олію, додайте сіль, мелений перець, цукор і сік із половини лимона.
- Добре перемішайте салат, щоб капуста рівномірно поєдналася із заправкою, яблуком і кропом.
- Салат можна подавати одразу, але краще поставте його в холодильник приблизно на 20 хвилин – так смак стане виразнішим і більш збалансованим.
- Загалом приготування займає 15 хвилин, ще 20 хвилин потрібно на охолодження.
Як приготувати салат "Дністер" з капусти?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів капусти;
– напівкопчена ковбаса – 150 грамів;
– зелений консервований горошок – 3 – 4 столові ложки;
– майонез – 3 столові ложки;
– сіль і перець – до смаку.
Неймовірна смакота / Фото Cookpad
Приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте, додайте дрібку солі та злегка помніть рукою, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку.
- З ковбаси зніміть оболонку, наріжте її смужками та перекладіть до капусти.
- З горошку злийте рідину, після чого додайте його до решти інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом, добре перемішайте і додайте спеції на свій смак.