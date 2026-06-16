Не готуйте з капусти один і той самий салат: ці варіанти розлітаються першими

Молода капуста зараз легко перетворюється на салат "на щодень", але саме через це швидко набридає. Достатньо кілька разів зробити її з огірком чи кропом – і вже хочеться чогось іншого.

У таких рецептах капуста залишається основою, але смак виходить зовсім різним. Один салат буде свіжішим і легшим, інший – ситнішим, а ще один добре підійде тоді, коли треба швидко поставити щось на стіл, інформує 24 Канал. Цікаво Баклажани можна не лише закривати в банку: найкращі рецепти на сезон Як приготувати салат з капусти та авокадо? Час : 20 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1/4 головки молодої капусти;

– 1 стигле авокадо;

– 1/4 червоної цибулі;

– 100 грамів тонко нарізаного бекону;

– 1,5 чайної ложки гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка майонезу;

– сіль;

– перець. Дуже смачно / Фото kwestia smaku Приготування: Молоду капусту добре помийте, ретельно обсушіть і тонко нашаткуйте. Після цього перекладіть її в салатник, приправте дрібкою солі та трохи помніть руками, щоб капуста стала м’якшою і соковитішою. Авокадо очистіть, поріжте тонкими скибочками й покладіть до капусти. Щоб м’якоть не темніла, злегка скропіть її лимонним соком. Червону цибулю поріжте дуже тонко, посипте невеликою кількістю солі й також перекладіть до салату. Бекон поріжте дрібними кубиками та підрум’яньте на сковороді до хрумкого стану, а потім висипте до решти інгредієнтів. Для соусу поєднайте гірчицю, мед, лимонний сік, оливкову олію, майонез, сіль і перець. Готовим соусом полийте салат, акуратно перемішайте всі компоненти й розкладіть страву в салатники. За бажанням не використовуйте бекон або замініть його в’яленими помідорами. Що додати до салату з капусти? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів капусти;

– 1 середнє десертне або столове яблуко;

– 25 мілілітрів оливкової олії;

– невеликий пучок кропу;

– 1 чайна ложка солі без гірки;

– 1/2 чайної ложки меленого перцю без гірки;

– 2 столові ложки цукру без гірки;

– сік із половини лимона. Чудовий вигляд та смак / Фото ania gotuje Приготування: Зніміть із капусти верхні листки. Розріжте головку навпіл, одну половину тонко нашаткуйте. Перекладіть нашатковану капусту у велику миску. Яблуко натріть на тертці та додайте до капусти. Кріп промийте, обсушіть, дрібно посічіть і також перекладіть у миску. Влийте оливкову олію, додайте сіль, мелений перець, цукор і сік із половини лимона. Добре перемішайте салат, щоб капуста рівномірно поєдналася із заправкою, яблуком і кропом. Салат можна подавати одразу, але краще поставте його в холодильник приблизно на 20 хвилин – так смак стане виразнішим і більш збалансованим. Загалом приготування займає 15 хвилин, ще 20 хвилин потрібно на охолодження. Як приготувати салат "Дністер" з капусти? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів капусти;

– напівкопчена ковбаса – 150 грамів;

– зелений консервований горошок – 3 – 4 столові ложки;

– майонез – 3 столові ложки;

– сіль і перець – до смаку. Неймовірна смакота / Фото Cookpad Приготування: Капусту тонко нашаткуйте, додайте дрібку солі та злегка помніть рукою, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку. З ковбаси зніміть оболонку, наріжте її смужками та перекладіть до капусти. З горошку злийте рідину, після чого додайте його до решти інгредієнтів. Заправте салат майонезом, добре перемішайте і додайте спеції на свій смак.