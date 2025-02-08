Це має значення: як правильно різати м'ясо для смаження – вздовж чи поперек

Техніка нарізки м'яса для смаження – важливий момент в процесі приготування. Правильне розташування волокон та ідеальний розмір шматочків м'яса не тільки забезпечують повне прожарювання, але й допомагають зберегти смак та соковитість м'яса.

24 Канал з посиланням на Ukr.Media розповідає, яких порад варто дотримуватися кулінарам під час нарізання м'яса для смаження. Це має значення!

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Експерти наголошують на важливості визначення напрямку м'язових волокон при приготуванні стейка. Наприклад, при огляді флангового стейка, який отримують з черевної частини корови, кухарі радять звертати увагу на розташування білих сполучних тканин.

Чому важливо різати м'ясо поперек волокон

Вік тварини, тип нарізки, умови зберігання та вміст жиру відіграють вирішальну роль у визначенні якості продукту. Спосіб нарізки м'яса теж суттєво впливає на його текстуру.

Розрізання поперек волокон, а не вздовж, скорочує м'язові волокна, що призводить до м'якшої, ніжнішої текстури, яку легше розжовувати.

Як правильно розрізати

Експерти рекомендують перед приготуванням дати м'ясу відпочити при кімнатній температурі протягом 15 – 20 хвилин. Також важливо використовувати гострий ніж і дерев'яну обробну дошку.

Вибираючи шматок м'яса, ретельно його огляньте. Оцініть розташування м'язових і жирових волокон, переконайтеся, що вони йдуть паралельно довшому краю обробної дошки. Ці волокна відіграють вирішальну роль у формуванні текстури та ніжності м'яса. Якщо ви не впевнені в їхньому розташуванні, обов'язково огляньте шматок під різними кутами, щоб переконатися в цьому.

Візьміть ніж і поставте його під кутом 45 градусів. Наріжте м'ясо вниз і поперек волокон. Потім готуйте його улюбленим способом.

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