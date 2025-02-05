Переварювання може призвести до того, що овоч вийде надто м'який і без смаку, а недоварений – занадто твердий для споживання. Скільки варити моркву розповідає 24 Канал.

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Скільки варити моркву

Моркву можна приготувати різними способами, зокрема відварити у звичайній воді, запекти в духовці, приготувати в мультиварці, пароварці або мікрохвильовій печі.

Моркву середнього розміру потрібно варити від 20 до 25 хвилин.

Час варіння великої моркви можна збільшити до 40 хвилин.

В перші страви кладуть подрібнену моркву, яка вариться до готовності 10 – 15 хвилин.

У пароварці морква зазвичай готується трохи більш як 30 хвилин, тоді як у мультиварці бажаної м'якості можна досягти приблизно за 20 хвилин.

Експерти рекомендують перевіряти готовність моркви, протикаючи її ножем або виделкою. Якщо інструмент входить без зусиль, морква – готова.

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