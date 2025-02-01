Воно втрачає свій смак, стає клейким і втрачає свою повітряну текстуру. Але не спішіть його викидати – є простий спосіб, як "оживити" картопляне пюре, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Деруни без зайвого жиру: який інгредієнт додати до картопляної маси, щоб не вбирали олію

Як врятувати охололе картопляне пюре

Щоб вчорашнє пюре було таким самим, як щойно приготоване, вам знадобиться каструля або сковорода.

Інструкція з "порятунку":

Налийте в посуд трохи молока і доведіть його до кипіння – цей інгредієнт поверне картоплі втрачену ніжність і знову зробить його кремовим.

Як тільки молоко закипить, додайте до нього холодне картопляне пюре. Увімкніть плиту на мінімум, щоб страва рівномірно прогрілася, і обов'язково накрийте пюре кришкою.

Розігрівайте страву близько 3 хвилин – цього часу достатньо, щоб пюре прогрілося, але не пересохло.

Після закінчення вказаного часу зніміть каструлю або сковороду з вогню і ретельно перемішайте.

Щоб зробити пюре ще смачнішим, додайте до нього трохи вершкового масла.

Теж цікаво: як зварити розбите чи тріснуте яйце.