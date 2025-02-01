Оно теряет свой вкус, становится клейким и теряет свою воздушную текстуру. Но не спешите его выбрасывать – есть простой способ, как "оживить" картофельное пюре, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как спасти остывшее картофельное пюре

Чтобы вчерашнее пюре было таким же, как только что приготовленное, вам понадобится кастрюля или сковорода.

Инструкция по "спасению":

Налейте в посуду немного молока и доведите его до кипения – этот ингредиент вернет картофелю утраченную нежность и снова сделает его кремовым.

Как только молоко закипит, добавьте к нему холодное картофельное пюре. Включите плиту на минимум, чтобы блюдо равномерно прогрелось, и обязательно накройте пюре крышкой.

Разогревайте блюдо около 3 минут – этого времени достаточно, чтобы пюре прогрелось, но не пересохло.

По истечении указанного времени снимите кастрюлю или сковороду с огня и тщательно перемешайте.

Чтобы сделать пюре еще вкуснее, добавьте к нему немного сливочного масла.

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