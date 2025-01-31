Однако, неправильная техника жарки может привести к тому, что эти любимые блинчики впитают в себя чрезмерное количество масла, в результате чего получится жирная, калорийная и менее аппетитная. С этим справятся несколько простых способов, сохранив вкус и текстуру драников, информирует 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Что сделать, чтобы деруны не впитывали масло

Добавление алкоголя

Эксперты обнаружили, что добавление небольшого количества алкоголя к картофельной массе может значительно уменьшить поглощение масла во время приготовления дерунов. Этот нетрадиционный подход предусматривает добавление лишь половины чайной ложки водки на каждый килограмм картофельной массы.

Когда смесь проходит термическую обработку, алкоголь быстро испаряется, оставляя вкус блюда нетронутым. Этот метод не только улучшает текстуру конечного продукта, но и гарантирует, что полученные драники будут менее жирными.

Если по каким-то причинам вы не хотите использовать алкоголь в рецепте, существует второй, более привычный способ.

Добавление растительного масла

Добавление растительного масла к картофельной смеси снизит общее содержание жира в жареных дерунах. Всего одной столовой ложки растительного масла на килограмм картофеля достаточно – это сформирует защитный слой в тесте. Так, деруны не будут поглощать много масла во время жарки.

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