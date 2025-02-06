Як приготувати курку з золотистою скоринкою розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Візьміть собі на замітку!

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Як зробити курку з золотистою скоринкою

Досвідчені шеф-кухарі підкреслюють, що мед є ідеальним інгредієнтом для досягнення золотистої скоринки на курці. Він не тільки підсилює смак, але й сприяє привабливому візуальному вигляду страви.

Приготування курки починається зі стандартного процесу запікання в духовці. Коли страва наближається до завершення, курку виймають і щедро змащують медом. Потім її повертають до духовки, де вона готується ще 15 хвилин при температурі від 180 до 200 градусів.

Для досягнення ідеального результату кулінари ще радять змащувати курку сумішшю спецій, меду та гірчиці. Очікується, що це створить апетитну золотисто-коричневу скоринку.

Ще один варіант пов'язаний з маринадом – для цього в нього додають приблизно 1/2 чайної ложки розпушувача.

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