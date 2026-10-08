Королівський сендвіч на сковороді: ідеальне поєднання плавленого сиру, курки та яєчної начинки

Коли хочеться влаштувати швидкий ресторанний перекус або нагодувати сім'ю ситним сніданком чи вечерею без довгих годин біля плити, цей соковитий сендвіч від Кацуріна стає безпрограшним вибором.

У ньому зібрано все, за що ми любимо якісний стрітфуд: золотавий хрусткий багет, пряне підсмажене куряче стегно, тягучий розплавлений чеддер і ніжний яєчний салат із солодкою кукурудзою. А скибочки маринованого огірка разом із перцем халапеньйо додають саме ту свіжу й бадьору гостринку, яка миттєво підриває смакові рецептори, розповів ресторатор Михайло Кацурін у своєму тіктоці. Як зробити ситний сендвіч з куркою? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 багет;

_ 120 грамів філе стегна;

– 30 грамів цибулі;

– 40 грамів чеддеру;

– 2 варені яйця;

– 40 грамів консервованої кукурудзи;

– 40 грамів маринованих або солоних огірків;

– 20 грамів маринованого перцю;

– 20 грамів свіжого листя салату;

– 40 грамів майонезу;

– 10 грамів гірчиці;

– 20 мілілітрів олії;

– сіль, перець, паприка до смаку. Робимо ресторанний сендвіч вдома: дивіться відео Приготування: Філе курячого стегна зачистьте від зайвого жиру, натріть сіллю, свіжомеленим перцем і запашною копченою паприкою. На добре розігрітій пательні з олією обсмажте м'ясо з обох боків до повної готовності та виразної рум'яної скоринки. Багет розріжте вздовж на дві половинки, викладіть м'якушем на ту саму гарячу сковороду, де смажилася курка, і злегка підсушіть до золотистого хрускоту, щоб хліб увібрав ароматні м'ясні соки. Готове м'ясо наріжте тонкими апетитними скибочками, а цибулю нашаткуйте півкільцями. На пательні спасеруйте цибулю до м'якості та прозорості, поверніть туди нарізану курку, всипте натертий або подрібнений чеддер і швидко прогрійте, помішуючи лопаткою, доки сир повністю не розплавиться й не огорне кожен шматочок ніжним кремовим шаром. Відварені круто яйця розімніть у глибокій піалі звичайною виделкою, з'єднайте з консервованою кукурудзою, додайте майонез, дрібку солі та свіжого перцю, після чого ретельно вимішайте до отримання густої соковитої намазки. Підсмажений багет змастіть із внутрішнього боку пікантною гірчицею. На нижню половину викладіть щедрий шар яєчно-кукурудзяної суміші, зверху розмістіть гарячу курку в тягучому сирі, доповніть кружальцями маринованого огірка, кільцями халапеньйо та свіжим листям салату. Накрийте другою половиною багета, злегка притисніть долонею й одразу подавайте до столу, насолоджуючись контрастом гарячого м'яса, плавленого сиру та дзвінкої скоринки.