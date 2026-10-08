У ньому зібрано все, за що ми любимо якісний стрітфуд: золотавий хрусткий багет, пряне підсмажене куряче стегно, тягучий розплавлений чеддер і ніжний яєчний салат із солодкою кукурудзою. А скибочки маринованого огірка разом із перцем халапеньйо додають саме ту свіжу й бадьору гостринку, яка миттєво підриває смакові рецептори, розповів ресторатор Михайло Кацурін у своєму тіктоці.

Як зробити ситний сендвіч з куркою?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 багет;

_ 120 грамів філе стегна;

– 30 грамів цибулі;

– 40 грамів чеддеру;

– 2 варені яйця;

– 40 грамів консервованої кукурудзи;

– 40 грамів маринованих або солоних огірків;

– 20 грамів маринованого перцю;

– 20 грамів свіжого листя салату;

– 40 грамів майонезу;

– 10 грамів гірчиці;

– 20 мілілітрів олії;

– сіль, перець, паприка до смаку.

Робимо ресторанний сендвіч вдома: дивіться відео

Приготування: