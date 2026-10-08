У ньому зібрано все, за що ми любимо якісний стрітфуд: золотавий хрусткий багет, пряне підсмажене куряче стегно, тягучий розплавлений чеддер і ніжний яєчний салат із солодкою кукурудзою. А скибочки маринованого огірка разом із перцем халапеньйо додають саме ту свіжу й бадьору гостринку, яка миттєво підриває смакові рецептори, розповів ресторатор Михайло Кацурін у своєму тіктоці.
Як зробити ситний сендвіч з куркою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 багет;
_ 120 грамів філе стегна;
– 30 грамів цибулі;
– 40 грамів чеддеру;
– 2 варені яйця;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 40 грамів маринованих або солоних огірків;
– 20 грамів маринованого перцю;
– 20 грамів свіжого листя салату;
– 40 грамів майонезу;
– 10 грамів гірчиці;
– 20 мілілітрів олії;
– сіль, перець, паприка до смаку.
Робимо ресторанний сендвіч вдома: дивіться відео
Приготування:
- Філе курячого стегна зачистьте від зайвого жиру, натріть сіллю, свіжомеленим перцем і запашною копченою паприкою.
- На добре розігрітій пательні з олією обсмажте м'ясо з обох боків до повної готовності та виразної рум'яної скоринки.
- Багет розріжте вздовж на дві половинки, викладіть м'якушем на ту саму гарячу сковороду, де смажилася курка, і злегка підсушіть до золотистого хрускоту, щоб хліб увібрав ароматні м'ясні соки.
- Готове м'ясо наріжте тонкими апетитними скибочками, а цибулю нашаткуйте півкільцями.
- На пательні спасеруйте цибулю до м'якості та прозорості, поверніть туди нарізану курку, всипте натертий або подрібнений чеддер і швидко прогрійте, помішуючи лопаткою, доки сир повністю не розплавиться й не огорне кожен шматочок ніжним кремовим шаром.
- Відварені круто яйця розімніть у глибокій піалі звичайною виделкою, з'єднайте з консервованою кукурудзою, додайте майонез, дрібку солі та свіжого перцю, після чого ретельно вимішайте до отримання густої соковитої намазки.
- Підсмажений багет змастіть із внутрішнього боку пікантною гірчицею.
- На нижню половину викладіть щедрий шар яєчно-кукурудзяної суміші, зверху розмістіть гарячу курку в тягучому сирі, доповніть кружальцями маринованого огірка, кільцями халапеньйо та свіжим листям салату.
- Накрийте другою половиною багета, злегка притисніть долонею й одразу подавайте до столу, насолоджуючись контрастом гарячого м'яса, плавленого сиру та дзвінкої скоринки.