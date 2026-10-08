В нем собрано все, по чему мы любим качественный стритфуд: золотистый хрустящий багет, пряное поджаренное куриное бедро, тягучий расплавленный чеддер и нежный яичный салат со сладкой кукурузой. А ломтики маринованного огурца вместе с перцем халапеньо добавляют именно ту свежую и бодрящую остроту, которая мгновенно подрывает вкусовые рецепторы, рассказал ресторатор Михаил Кацурин в своем тиктоке.

Как приготовить сытный сэндвич с курицей?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 багет;

_ 120 граммов филе бедра;

– 30 граммов лука;

– 40 граммов чеддера;

– 2 вареных яйца;

– 40 граммов консервированной кукурузы;

– 40 граммов маринованных или соленых огурцов;

– 20 граммов маринованного перца;

– 20 граммов свежих листьев салата;

– 40 граммов майонеза;

– 10 граммов горчицы;

– 20 миллилитров растительного масла;

– соль, перец, паприка по вкусу.

Готовим ресторанный сэндвич дома: смотрите видео

Приготовление: