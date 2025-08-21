Сніданок, який підкорив цілий світ: звідки походить шакшука і як її приготувати
- Шакшука – це яєчня, приготована в густому томатному соусі.
- Вона походить з Тунісу, але часто її помилково вважають надбанням єврейської кулінарної культури.
Шакшука – це оригінальна яєчня, яка входить. до списку найпопулярніших сніданків у світі. Це й не дивно, адже усі інгредієнти створюють просто дивовижну гармонію.
Шакшука – це яєчня, приготована у густому соусу з томатів. Усі вважають її зіркою єврейської кухні, але насправді вона походить з Тунісу та є винаходом бедуїнів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Кѵеѕтіа smaku.
Втім, саме завдяки ізраїльським господиням та маркетологам шакшука стала відома на весь світ. Беремо прості інгредієнти – і нумо готувати!
Як приготувати шакшуку?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– пів столової ложки вершкового або оливкової олії;
– пів зубчика часнику;
– 2 яйця;
– спеції: сіль, свіжомелений перець, щіпка орегано, за бажанням – чилі та кмин.
– Для подачі: свіжий базилік, багет – до смаку.
Приготування:
- Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку, приберіть плодоніжки, розріжте на четвертинки й наріжте м’якоть невеликими кубиками.
- На сковорідці розігрійте оливкову олію або розтопіть вершкове масло. Додайте натертий часник і злегка обсмажте, щоб він віддав аромат.
- Викладіть підготовлені помідори, приправте сіллю, перцем та спеціями. Смажте на сильному вогні приблизно 4 хвилини, не перемішуючи, щоб рідина випарувалась, а шматочки залишили форму.
- Якщо будете часто мішати, вони перетворяться на пюре.
- Додайте яйця, трохи підсоліть і накрийте кришкою. Готуйте близько 3 хвилин, поки білки повністю не схопляться.
- Подайте страву гарячою зі свіжим базиліком та хрустким багетом.
Смачного!
