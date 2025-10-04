Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Насолода в кожному шматочку: готуємо шарлотку з яблук з Лілією Цвіт
4 жовтня, 16:30
2

Насолода в кожному шматочку: готуємо шарлотку з яблук з Лілією Цвіт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пропонуємо приготувати класичну шарлотку з яблуками за рецептом Лілії Цвіт.
  • Цей популярний десерт завжди доречний на столі та нагадує про дитинство. 

Шарлотка з яблуками – це класика, яка завжди доречна на вашому столі. А готувати її найкраще за перевіреними рецептами улюблених кулінарів.

Ця випічка знайома кожному з дитинства, адже це один з перших смаколиків, які нам готували мами. 24 Канал пропонує нагадати цей чудовий смак за рецептом Лілії Цвіт, який також передала їй мама, про що вона розповіла на своєму ютуб-каналі

Пам'ятайте! 

Яйця для бісквіта повинні бути кімнатної температури, а тісто не потрібно замішувати надто довго, інакше воно втратить свою пишність, радить портал Переяслав.City

Як приготувати шарлотку з яблуками за рецептом Лілії Цвіт? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 40 хвилин

Інгредієнти
тісто: 
– 6 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 1 чайна ложка соди;
–  1 столова ложка оцту;
– 200 грамів борошна;
начинка: 
– 800 грамів очищених яблук;
– 1 чайна ложка кориці;
– 30 грамів манки. 

Приготування

  1. Яблука очистіть від шкірки та наріжте пластинками завтовшки близько одного сантиметра.
  2. Посипте їх чайною ложкою кориці та манкою, добре перемішайте, щоб шматочки вкрилися тонким шаром манки.
  3. Для тіста збийте яйця з цукром і ванільним цукром міксером, доки не утвориться світла й пишна маса.
  4. Додайте соду, погашену оцтом, і всипте борошно.
  5. Замішайте тісто на низьких обертах міксера до однорідності.
  6. Форму для випічки змастіть вершковим маслом і викладіть на дно підготовлені яблука.
  7. Залийте яблука бісквітним тістом.
  8. Випікайте шарлотку при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин, доки вона не стане золотистою.

Смачного!

