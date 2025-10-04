Сладость в каждом кусочке: готовим шарлотку из яблок с Лилией Цвит
- Предлагаем приготовить классическую шарлотку с яблоками по рецепту Лилии Цвит.
- Этот популярный десерт всегда уместен на столе и напоминает о детстве.
Шарлотка с яблоками это классика, которая всегда уместна на вашем столе. А готовить ее лучше всего по проверенным рецептам любимых кулинаров.
Эта выпечка знакома каждому с детства, ведь это одна из первых вкусностей, которые нам готовили мамы. 24 Канал предлагает напомнить этот замечательный вкус по рецепту Лилии Цвит, который также передала ей мама, о чем она рассказала на своем ютуб-канале.
Помните!
Яйца для бисквита должны быть комнатной температуры, а тесто не нужно замешивать слишком долго, иначе оно потеряет свою пышность, советует портал Переяслав.City.
Как приготовить шарлотку с яблоками по рецепту Лилии Цвит?
- Время: 1 час
- Порции: 40 минут
Ингредиенты:
тесто:
– 6 яиц;
– 200 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 200 граммов муки;
начинка:
– 800 граммов очищенных яблок;
– 1 чайная ложка корицы;
– 30 граммов манки.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте пластинками толщиной около одного сантиметра.
- Посыпьте их чайной ложкой корицы и манкой, хорошо перемешайте, чтобы кусочки покрылись тонким слоем манки.
- Для теста взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром миксером, пока не образуется светлая и пышная масса.
- Добавьте соду, погашенную уксусом, и всыпьте муку.
- Замешайте тесто на низких оборотах миксера до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите на дно подготовленные яблоки.
- Залейте яблоки бисквитным тестом.
- Выпекайте шарлотку при температуре 170 градусов примерно 40 минут, пока она не станет золотистой.
Приятного аппетита!
