Эта выпечка знакома каждому с детства, ведь это одна из первых вкусностей, которые нам готовили мамы. 24 Канал предлагает напомнить этот замечательный вкус по рецепту Лилии Цвит, который также передала ей мама, о чем она рассказала на своем ютуб-канале.

Помните!



Яйца для бисквита должны быть комнатной температуры, а тесто не нужно замешивать слишком долго, иначе оно потеряет свою пышность, советует портал Переяслав.City.

Как приготовить шарлотку с яблоками по рецепту Лилии Цвит?

Время : 1 час

Ингредиенты:

тесто:

– 6 яиц;

– 200 граммов сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 200 граммов муки;

начинка:

– 800 граммов очищенных яблок;

– 1 чайная ложка корицы;

– 30 граммов манки.

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте пластинками толщиной около одного сантиметра. Посыпьте их чайной ложкой корицы и манкой, хорошо перемешайте, чтобы кусочки покрылись тонким слоем манки. Для теста взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром миксером, пока не образуется светлая и пышная масса. Добавьте соду, погашенную уксусом, и всыпьте муку. Замешайте тесто на низких оборотах миксера до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите на дно подготовленные яблоки. Залейте яблоки бисквитным тестом. Выпекайте шарлотку при температуре 170 градусов примерно 40 минут, пока она не станет золотистой.

Приятного аппетита!

Что еще вкусненького испечь для родных?