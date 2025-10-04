Ця випічка знайома кожному з дитинства, адже це один з перших смаколиків, які нам готували мами. 24 Канал пропонує нагадати цей чудовий смак за рецептом Лілії Цвіт, який також передала їй мама, про що вона розповіла на своєму ютуб-каналі.
Пам'ятайте!
Яйця для бісквіта повинні бути кімнатної температури, а тісто не потрібно замішувати надто довго, інакше воно втратить свою пишність, радить портал Переяслав.City.
Як приготувати шарлотку з яблуками за рецептом Лілії Цвіт?
- Час: 1 година
- Порцій: 40 хвилин
Інгредієнти:
тісто:
– 6 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка оцту;
– 200 грамів борошна;
начинка:
– 800 грамів очищених яблук;
– 1 чайна ложка кориці;
– 30 грамів манки.
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки та наріжте пластинками завтовшки близько одного сантиметра.
- Посипте їх чайною ложкою кориці та манкою, добре перемішайте, щоб шматочки вкрилися тонким шаром манки.
- Для тіста збийте яйця з цукром і ванільним цукром міксером, доки не утвориться світла й пишна маса.
- Додайте соду, погашену оцтом, і всипте борошно.
- Замішайте тісто на низьких обертах міксера до однорідності.
- Форму для випічки змастіть вершковим маслом і викладіть на дно підготовлені яблука.
- Залийте яблука бісквітним тістом.
- Випікайте шарлотку при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин, доки вона не стане золотистою.
Смачного!
