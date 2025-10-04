Ця випічка знайома кожному з дитинства, адже це один з перших смаколиків, які нам готували мами. 24 Канал пропонує нагадати цей чудовий смак за рецептом Лілії Цвіт, який також передала їй мама, про що вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Пам'ятайте!



Яйця для бісквіта повинні бути кімнатної температури, а тісто не потрібно замішувати надто довго, інакше воно втратить свою пишність, радить портал Переяслав.City.

Як приготувати шарлотку з яблуками за рецептом Лілії Цвіт?

Час : 1 година

Порцій: 8-10

Інгредієнти:

тісто:

– 6 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка оцту;

– 200 грамів борошна;

начинка:

– 800 грамів очищених яблук;

– 1 чайна ложка кориці;

– 30 грамів манки.

Приготування:

Яблука очистіть від шкірки та наріжте пластинками завтовшки близько одного сантиметра. Посипте їх чайною ложкою кориці та манкою, добре перемішайте, щоб шматочки вкрилися тонким шаром манки. Для тіста збийте яйця з цукром і ванільним цукром міксером, доки не утвориться світла й пишна маса. Додайте соду, погашену оцтом, і всипте борошно. Замішайте тісто на низьких обертах міксера до однорідності. Форму для випічки змастіть вершковим маслом і викладіть на дно підготовлені яблука. Залийте яблука бісквітним тістом. Випікайте шарлотку при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин, доки вона не стане золотистою.

Смачного!

