Він просто розриває тренди: рецепт "того самого" шашлику "Наполеон"
- Шашлик "Наполеон" готується з телятини, бекону, томатів пелатті, часнику, перцю чилі, кінзи або петрушки, копченої паприки, солі та перцю.
- М'ясо потрібно заморозити мінімум на 5 годин, а потім обсмажувати на високому вогні, "запечатавши" всі сторони.
Шашлик – це чудова нагода відпочити з близькими та трішки поекспериментувати. Наприклад, приготувати мʼясо у новий спосіб та насолодитися новим смаком улюбленої страви.
Головне у приготуванні цього шашлику – заморозити його мінімум на 5 годин. Так воно буде добре нарізатись та не "розпадатись" під час смаження. А ще його готують на високому вогні, "запечатавши" всі 4 сторони, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм she_ri.
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Рецепт шашлику "Наполеон"
- Час: 45 хвилин + заморожування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм телятини;
– 500 грамів бекону;
– 400 грамів томатів пелатті;
– 3 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– пучок кінзи або петрушки;
– копчена паприка, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Телятину нарізаємо як на відбивні та відбиваємо.
- Томати збиваємо в пюре, додаємо решту інгредієнтів, добре перемішуємо.
- Нарізаємо бекон.
- У велику ємність викладаємо телятину, заливаємо маринадом, зверху викладаємо бекон, потім знову шар телятини, маринаду та бекону. Накриваємо плівкою та заморожуємо на 5 годин.
- Перевертаємо ємність, щоб заготовка "випала" суцільним шматком, як торт.
- Пронизуємо шампурами, лише потім нарізаємо порціями.
- Смажимо на вогні до готовності.
Смачного!
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