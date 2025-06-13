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13 червня, 21:22
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Він просто розриває тренди: рецепт "того самого" шашлику "Наполеон"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Шашлик "Наполеон" готується з телятини, бекону, томатів пелатті, часнику, перцю чилі, кінзи або петрушки, копченої паприки, солі та перцю.
  • М'ясо потрібно заморозити мінімум на 5 годин, а потім обсмажувати на високому вогні, "запечатавши" всі сторони.

Шашлик – це чудова нагода відпочити з близькими та трішки поекспериментувати. Наприклад, приготувати мʼясо у новий спосіб та насолодитися новим смаком улюбленої страви.

Головне у приготуванні цього шашлику – заморозити його мінімум на 5 годин. Так воно буде добре нарізатись та не "розпадатись" під час смаження. А ще його готують на високому вогні, "запечатавши" всі 4 сторони, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм she_ri.

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Рецепт шашлику "Наполеон"

  • Час: 45 хвилин + заморожування
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 1 кілограм телятини;
– 500 грамів бекону;
– 400 грамів томатів пелатті;
– 3 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– пучок кінзи або петрушки;
– копчена паприка, сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Телятину нарізаємо як на відбивні та відбиваємо. 
  2. Томати збиваємо в пюре, додаємо решту інгредієнтів, добре перемішуємо. 
  3. Нарізаємо бекон.
  4. У велику ємність викладаємо телятину, заливаємо маринадом, зверху викладаємо бекон, потім знову шар телятини, маринаду та бекону. Накриваємо плівкою та заморожуємо на 5 годин. 
  5. Перевертаємо ємність, щоб заготовка "випала" суцільним шматком, як торт.
  6. Пронизуємо шампурами, лише потім нарізаємо порціями. 
  7. Смажимо на вогні до готовності. 

Смачного!

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