Главное в приготовлении этого шашлыка – заморозить его минимум на 5 часов. Так оно будет хорошо нарезаться и не "распадаться" во время жарки. А еще его готовят на высоком огне, "запечатав" все 4 стороны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм she_ri.

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Рецепт шашлыка "Наполеон"

  • Время: 45 минут + замораживание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм телятины;
– 500 граммов бекона;
– 400 граммов томатов пелатти;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– пучок кинзы или петрушки;
– копченая паприка, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Телятину нарезаем как на отбивные и отбиваем.
  2. Томаты взбиваем в пюре, добавляем остальные ингредиенты, хорошо перемешиваем.
  3. Нарезаем бекон.
  4. В большую емкость выкладываем телятину, заливаем маринадом, сверху выкладываем бекон, затем снова слой телятины, маринада и бекона. Накрываем пленкой и замораживаем на 5 часов.
  5. Переворачиваем емкость, чтобы заготовка "выпала" сплошным куском как торт.
  6. Пронизываем шампурами, только потом нарезаем порциями.
  7. Жарим на огне до готовности.

Приятного аппетита!

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