Головне у приготуванні цього шашлику – заморозити його мінімум на 5 годин. Так воно буде добре нарізатись та не "розпадатись" під час смаження. А ще його готують на високому вогні, "запечатавши" всі 4 сторони, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм she_ri.

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Рецепт шашлику "Наполеон"

Час : 45 хвилин + заморожування

: 45 хвилин + заморожування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм телятини;

– 500 грамів бекону;

– 400 грамів томатів пелатті;

– 3 зубчики часнику;

– 1 перець чилі;

– пучок кінзи або петрушки;

– копчена паприка, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Телятину нарізаємо як на відбивні та відбиваємо. Томати збиваємо в пюре, додаємо решту інгредієнтів, добре перемішуємо. Нарізаємо бекон. У велику ємність викладаємо телятину, заливаємо маринадом, зверху викладаємо бекон, потім знову шар телятини, маринаду та бекону. Накриваємо плівкою та заморожуємо на 5 годин. Перевертаємо ємність, щоб заготовка "випала" суцільним шматком, як торт. Пронизуємо шампурами, лише потім нарізаємо порціями. Смажимо на вогні до готовності.

Смачного!

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