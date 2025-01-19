Господиням на замітку: додайте ці 2 інгредієнти й деруни вже ніколи не темнітимуть

В процесі приготування дерунів господині часто стикаються з однією поширеною проблемою: терта картопля може швидко окислюватися і темніти. Очевидно, що ідеальні деруни вже не вийдуть – як на смак, так і на вигляд.

Тому слід знати деякі хитрощі – всього лиш правильно натерти картоплю. Як це зробити, сьогодні розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Як правильно подрібнювати картоплю для дерунів

Вибір якісної терки має важливе значення для досягнення бажаної текстури готової страви. Хоча це важливий момент, він не є ключовим.

Експерти рекомендують натирати цибулю на тертці одразу після кожної картоплини. Цей спосіб не тільки підсилює смак дерунів, але й відіграє вирішальну роль у запобіганні потемніння коренеплоду, забезпечуючи чудовий золотистий відтінок у кінцевій страві.

Також додавання двох столових ложок сметани до тіста є ефективним методом збереження привабливого кольору готових дерунів.

До того ж сметана використовується для подачі. Можна додати трохи зелені та часнику для того, щоб зробити сметанний соус ще смачнішим.

Крім того, слід знати, що почорніння часто спричинене взаємодією з повітрям. Щоб уникнути потенційних неприємностей, слід смажити деруни одразу.

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