Таку, як ви, не приготує ніхто: які інгредієнти зроблять вашу окрошку неповторною
- Додавання яблук в окрошку надає страві цікаву кислинку та легку солодкість.
- Перепелині яйця, авокадо, кіноа, сочевиця та гриби є альтернативами для створення оригінального смаку окрошки.
Окрошка – це одна з головних зірок весняно-літнього періоду. І важливо не лише вміти її готувати, а й надавати її смаку оригінальності.
Звичайну страву від шедевра може відділяти лише один інгредієнт. Що саме може добре спрацювати для окрошки – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Які інгредієнти варто додати в окрошку
Невеликі кубики яблук кисло-солодких сортів нададуть вашій страві особливих смакових акцентів. Така окрошка буде освіжати ще краще, аніж зазвичай.
Головний суп сезону / Фото Freepik
Також замість звичайних яєць можна використати перепелині. Окрім смаку вони нададуть страві естетичності. Якщо ж вам до вподоби кремові структури, спробуйте нарізати в окрошку авокадо – ви відчуєте горіхові відтінки та додаткову ніжність.
Вартий уваги і вегетаріанський погляд, коли замість мʼяса чи ковбаси у страву додають кіноа, гриби або сочевицю.
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