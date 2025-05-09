Таку, як ви, не приготує ніхто: які інгредієнти зроблять вашу окрошку неповторною

Окрошка – це одна з головних зірок весняно-літнього періоду. І важливо не лише вміти її готувати, а й надавати її смаку оригінальності.

Звичайну страву від шедевра може відділяти лише один інгредієнт. Що саме може добре спрацювати для окрошки – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Які інгредієнти варто додати в окрошку

Невеликі кубики яблук кисло-солодких сортів нададуть вашій страві особливих смакових акцентів. Така окрошка буде освіжати ще краще, аніж зазвичай.

Головний суп сезону / Фото Freepik

Також замість звичайних яєць можна використати перепелині. Окрім смаку вони нададуть страві естетичності. Якщо ж вам до вподоби кремові структури, спробуйте нарізати в окрошку авокадо – ви відчуєте горіхові відтінки та додаткову ніжність.

Вартий уваги і вегетаріанський погляд, коли замість мʼяса чи ковбаси у страву додають кіноа, гриби або сочевицю.

Його вважають кращим за борщ: "сільський" суп, який готується на раз – два.