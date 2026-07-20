Що ще можна кинути на гриль, окрім м’яса й овочів: продукти, які часто недооцінюють

На гриль можна класти значно більше, ніж м’ясо або овочі. Деякі сири й фрукти після вогню змінюються настільки, що стають окремою стравою.

Гриль давно перестав бути лише історією про шашлик і овочі. На решітці неочікувано добре розкриваються й сири, і фрукти, а деякі з них після тепла стають навіть цікавішими за звичні м’ясні варіанти. Пояснюємо, що саме радять класти на вогонь і чому високі температури так змінюють текстуру та смак продуктів.

Які сири варто спробувати на грилі?

Камамберт і Брі під впливом тепла стають кремовішими та набувають того самого тягучого ефекту, який так люблять у гарячих закусках. Халумі можна готувати не тільки на класичному грилі, а й на сковороді-гриль – він добре підрум’янюється і зберігає форму.

Окремо варто звернути увагу на Халумі. У ЄС назву Χαλλούμι/Halloumi/Hellim зареєстровано як Protected Designation of Origin, тож у межах Євросоюзу таку назву можуть носити лише сири, виготовлені на Кіпрі за затвердженою специфікацією. Це вже не просто кулінарна звичка, а захищене походження продукту.

Що ще можна кинути на решітку?

Окрім сирів, на грилі добре працюють і фрукти. Банани після вогню стають м’якшими й солодшими, а з горіховою чи шоколадною добавкою перетворюються на простий десерт. Так само можна готувати ананас, яблука, персики, манго або сливи.

Після гриля ці фрукти набувають легкої карамельної ноти та приємної м’якості. Саме тому їх радять подавати ще теплими – наприклад, із кулькою ванільного морозива.

Підсумок простий: гриль – це не лише м’ясо та овочі. Сири й фрукти теж можуть стати дуже вдалою частиною літнього меню, якщо дати їм трохи тепла.