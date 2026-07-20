Гриль давно перестав бути лише історією про шашлик і овочі. На решітці неочікувано добре розкриваються й сири, і фрукти, а деякі з них після тепла стають навіть цікавішими за звичні м’ясні варіанти. Пояснюємо, що саме радять класти на вогонь і чому високі температури так змінюють текстуру та смак продуктів.
Які сири варто спробувати на грилі?
Камамберт і Брі під впливом тепла стають кремовішими та набувають того самого тягучого ефекту, який так люблять у гарячих закусках. Халумі можна готувати не тільки на класичному грилі, а й на сковороді-гриль – він добре підрум’янюється і зберігає форму.
Окремо варто звернути увагу на Халумі. У ЄС назву Χαλλούμι/Halloumi/Hellim зареєстровано як Protected Designation of Origin, тож у межах Євросоюзу таку назву можуть носити лише сири, виготовлені на Кіпрі за затвердженою специфікацією. Це вже не просто кулінарна звичка, а захищене походження продукту.
Що ще можна кинути на решітку?
Окрім сирів, на грилі добре працюють і фрукти. Банани після вогню стають м’якшими й солодшими, а з горіховою чи шоколадною добавкою перетворюються на простий десерт. Так само можна готувати ананас, яблука, персики, манго або сливи.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Після гриля ці фрукти набувають легкої карамельної ноти та приємної м’якості. Саме тому їх радять подавати ще теплими – наприклад, із кулькою ванільного морозива.
Підсумок простий: гриль – це не лише м’ясо та овочі. Сири й фрукти теж можуть стати дуже вдалою частиною літнього меню, якщо дати їм трохи тепла.