Гриль уже давно перестал ассоциироваться исключительно с шашлыками и овощами. На решетке неожиданно хорошо раскрываются и сыры, и фрукты, а некоторые из них после нагрева становятся даже интереснее привычных мясных блюд. Расскажем, что именно рекомендуют класть на огонь и почему высокие температуры так меняют текстуру и вкус продуктов.

Какие сыры стоит попробовать на гриле?

Камамбер и Бри под воздействием тепла становятся более кремовыми и приобретают тот самый тягучий эффект, который так любят в горячих закусках. Халуми можно готовить не только на классическом гриле, но и на сковороде-гриль – он хорошо подрумянивается и сохраняет форму.

Отдельно стоит обратить внимание на халуми. В ЕС название Χαλλούμι/Halloumi/Hellim зарегистрировано как Protected Designation of Origin, поэтому в пределах Евросоюза такое название могут носить только сыры, изготовленные на Кипре в соответствии с утвержденной спецификацией. Это уже не просто кулинарная традиция, а защищенное происхождение продукта.

Что еще можно положить на решетку?

Помимо сыров, на гриле хорошо готовятся и фрукты. Бананы после обжарки на огне становятся мягче и слаще, а с добавлением орехов или шоколада превращаются в простой десерт. Точно так же можно готовить ананас, яблоки, персики, манго или сливы.

После приготовления на гриле эти фрукты приобретают легкую карамельную нотку и приятную мягкость. Именно поэтому их рекомендуют подавать еще теплыми – например, с шариком ванильного мороженого.

Вывод прост: гриль – это не только мясо и овощи. Сыры и фрукты тоже могут стать отличным дополнением к летнему меню, если немного их подогреть.