Коли немає світла і газу: ситна вечеря з кускусом, тунцем та квасолею за 10 хвилин із термоса
Під час тривалих відключень електрики та відсутності газу найголовніше – мати під рукою перевірений рецепт, який не вимагає варіння на плиті, проте забезпечує повноцінну, теплу та збалансовану вечерю. Ідеальним рішенням для таких умов стає дрібний кускус.
На відміну від гречки чи рису, цій крупі не потрібен вогонь, адже вона повністю доходить до готовності лише за 5 – 7 хвилин під кришкою від звичайного окропу з термоса.
Тандем подрібненого тунця у власному соку та консервованої квасолі створює насичену м'ясну текстуру, а сушені трави, свіжа цибуля й ложка рослинної олії повністю приховують похідний характер страви.
Як приготувати кускус з тунцем?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 склянка сухої крупи кускус;
– 1 склянка гарячої води з термоса;
– 1 банка консервованого тунця шматочками або у власному соку;
– 1 банка консервованої червоної або білої квасолі;
овочі та заправка:
– 1 невелика цибуля;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка лимонного соку або яблучного оцту;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки сушеного базиліку або суміші трав;
– дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Сухий кускус насипте в глибоку керамічну миску або судок, додайте сіль, сушений базилік, чорний перець і 1 столову ложку олії.
- Залийте крупу 1 склянкою гарячого окропу з термоса у точній пропорції 1 до 1, швидко перемішайте виделкою, щільно накрийте зверху кришкою або тарілкою та залиште постояти на 7 хвилин для повного набухання зерен.
- Поки крупа запарюється, невелику цибулю подрібніть дуже дрібними кубиками, складіть у чашку, збризніть 1 чайною ложкою лимонного соку чи оцту та памніть пальцями, щоб зняти надмірну гіркоту.
- З банки з квасолею повністю злийте розсіл, а банку з тунцем відкрийте та злегка розімніть рибу виделкою прямо в бляшанці.
- Зніміть кришку з запареного кускуса та ретельно збийте масу виделкою, піднімаючи шар крупи від дна догори, щоб зернятка легко відокремлювалися одне від одного й стали розсипчастими.
- Додайте до теплої крупи промиту консервовану квасолю, підготовленого тунця разом із залишками його соку, мариновану цибулю та влийте ще 1 столову ложку запашної олії.
- Акуратно перемішайте всі компоненти столовою ложкою до рівномірного розподілу риби та бобів, спробуйте страву на баланс солі та подавайте до столу теплою одразу після приготування.