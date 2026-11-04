Коли немає світла і газу: ситна вечеря з кускусом, тунцем та квасолею за 10 хвилин із термоса

Під час тривалих відключень електрики та відсутності газу найголовніше – мати під рукою перевірений рецепт, який не вимагає варіння на плиті, проте забезпечує повноцінну, теплу та збалансовану вечерю. Ідеальним рішенням для таких умов стає дрібний кускус.

На відміну від гречки чи рису, цій крупі не потрібен вогонь, адже вона повністю доходить до готовності лише за 5 – 7 хвилин під кришкою від звичайного окропу з термоса.

Тандем подрібненого тунця у власному соку та консервованої квасолі створює насичену м'ясну текстуру, а сушені трави, свіжа цибуля й ложка рослинної олії повністю приховують похідний характер страви.

Як приготувати кускус з тунцем?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка сухої крупи кускус;

– 1 склянка гарячої води з термоса;

– 1 банка консервованого тунця шматочками або у власному соку;

– 1 банка консервованої червоної або білої квасолі;

овочі та заправка:

– 1 невелика цибуля;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка лимонного соку або яблучного оцту;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки сушеного базиліку або суміші трав;

– дрібка чорного меленого перцю.

Приготування: