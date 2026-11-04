Когда нет света и газа: сытный ужин с кус-кусом, тунцом и фасолью за 10 минут из термоса

В отличие от гречки или риса, этой крупе не нужен огонь, ведь она полностью доходит до готовности всего за 5 – 7 минут под крышкой от обычного кипятка из термоса.

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Сочетание измельченного тунца в собственном соку и консервированной фасоли создает насыщенную мясную текстуру, а сушеные травы, свежий лук и ложка растительного масла полностью скрывают походный характер блюда.

Как приготовить кус-кус с тунцом?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан сухой крупы кус-кус;

– 1 стакан горячей воды из термоса;

– 1 банка консервированного тунца кусочками или в собственном соку;

– 1 банка консервированной красной или белой фасоли;

овощи и заправка:

– 1 небольшая луковица;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка лимонного сока или яблочного уксуса;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1/2 чайной ложки сушеного базилика или смеси трав;

– щепотка черного молотого перца.

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Приготовление: