Когда нет света и газа: сытный ужин с кус-кусом, тунцом и фасолью за 10 минут из термоса

Что приготовить без света / Pixabay
Во время длительных отключений электричества и отсутствия газа самое главное – иметь под рукой проверенный рецепт, который не требует приготовления на плите, но при этом позволяет приготовить полноценный, теплый и сбалансированный ужин. Идеальным решением для таких условий становится мелкий кус-кус.
В отличие от гречки или риса, этой крупе не нужен огонь, ведь она полностью доходит до готовности всего за 5 – 7 минут под крышкой от обычного кипятка из термоса.
Сочетание измельченного тунца в собственном соку и консервированной фасоли создает насыщенную мясную текстуру, а сушеные травы, свежий лук и ложка растительного масла полностью скрывают походный характер блюда.
Как приготовить кус-кус с тунцом?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 стакан сухой крупы кус-кус;
– 1 стакан горячей воды из термоса;
– 1 банка консервированного тунца кусочками или в собственном соку;
– 1 банка консервированной красной или белой фасоли;
овощи и заправка:
– 1 небольшая луковица;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка лимонного сока или яблочного уксуса;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1/2 чайной ложки сушеного базилика или смеси трав;
– щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- Сухой кус-кус насыпьте в глубокую керамическую миску или кастрюлю, добавьте соль, сушеный базилик, черный перец и 1 столовую ложку масла.
- Залейте крупу 1 стаканом горячей кипяченой воды из термоса в точном соотношении 1 к 1, быстро перемешайте вилкой, плотно накройте сверху крышкой или тарелкой и оставьте постоять на 7 минут для полного набухания зерен.
- Пока крупа запаривается, мелко нарежьте небольшую луковицу кубиками, сложите в чашку, сбрызните 1 чайной ложкой лимонного сока или уксуса и размягчите пальцами, чтобы убрать излишнюю горечь.
- Из банки с фасолью полностью слейте рассол, а банку с тунцом откройте и слегка раздавите рыбу вилкой прямо в банке.
- Снимите крышку с запаренного кус-куса и тщательно взбейте массу вилкой, поднимая слой крупы со дна вверх, чтобы зерна легко отделялись друг от друга и стали рассыпчатыми.
- Добавьте к теплой крупе промытую консервированную фасоль, подготовленный тунец вместе с остатками его сока, маринованный лук и влейте еще 1 столовую ложку ароматного масла.
- Аккуратно перемешайте все компоненты столовой ложкой до равномерного распределения рыбы и фасоли, попробуйте блюдо на солевой баланс и подавайте к столу теплым сразу после приготовления.
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