Коли немає світла і газу: ситна вечеря з кускусом, тунцем та квасолею за 10 хвилин із термоса

На відміну від гречки чи рису, цій крупі не потрібен вогонь, адже вона повністю доходить до готовності лише за 5 – 7 хвилин під кришкою від звичайного окропу з термоса.

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Тандем подрібненого тунця у власному соку та консервованої квасолі створює насичену м'ясну текстуру, а сушені трави, свіжа цибуля й ложка рослинної олії повністю приховують похідний характер страви.

Як приготувати кускус з тунцем?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка сухої крупи кускус;

– 1 склянка гарячої води з термоса;

– 1 банка консервованого тунця шматочками або у власному соку;

– 1 банка консервованої червоної або білої квасолі;

овочі та заправка:

– 1 невелика цибуля;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка лимонного соку або яблучного оцту;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки сушеного базиліку або суміші трав;

– дрібка чорного меленого перцю.

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Приготування: