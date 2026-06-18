Часникові стрілки – це літня любов: 3 прості способи приготування

Досвідчені господині ніколи не викидають часникових стрілок. Натомість вони перетворюють їх на пікантний гарнір буквально за лічені хвилини!

Якщо ви цінуєте неповторний смак часникових стрілок, то можна приготувати з них абсолютно різні варіації страв, які збагатять ваші трапези. Зберігайте підказки від anny cooking та насолоджуйтеся новим смаком літа.

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Як смачно приготувати часникові стрілки?

Стрілки у ніжному сметанному або вершковому соусі

Ретельно промийте стрілки, видаліть суцвіття та наріжте стебла невеликими брусочками. Якщо вам дісталися досить зрілі та жорсткі екземпляри, попередньо проваріть їх у киплячій воді кілька хвилин, щоб вони стали м'якшими.

Викладіть підготовлену зелень на пательню і тушкуйте на помірному вогні. Наприкінці додайте густу сметану або жирні вершки, добре перемішайте та прогрійте все разом до утворення однорідної шовковистої підливи. За потреби відкоригуйте смак сіллю. Подавайте страву у ролі самостійного гарніру або як апетитне доповнення до вареної картоплі.

Смачні рецепти з часникових стрілок: дивіться відео

Пікантні стрілки з рум'яною цибулевою засмажкою

Підготуйте зелені стебла аналогічним способом – використовуйте їх свіжими або заздалегідь бланшуйте у кипятку, залежно від ступеня жорсткості. Дрібно накришіть ріпчасту цибулю і пасеруйте її на олії до появи красивого золотавого відтінку.

Після цього додайте до цибулі тушковані або відварені часникові шматочки, добре вимішайте та прогрійте всі інгредієнти разом протягом кількох хвилин. Таке поєднання робить загальний смак страви набагато глибоким, солодкуватим та насиченим.

Ароматне часникове масло або універсальна паста-намазка

Для цього рецепту ідеально підійдуть зовсім молоді соковиті пагони або навіть м'які пуп'янки-квіточки. Покладіть зелену масу в чашу блендера, додайте трохи солі та рафінованої рослинної олії "на око".

Збийте суміш до стану густої, однорідної пасти. Обов'язково зніміть пробу та за бажанням збалансуйте кількість солі чи олії під власні вподобання.

Готова ароматна маса ідеально пасує для нанесення на скибки свіжого хліба, чудово доповнює тарілку гарячого українського борщу, а також виступає оригінальною заправкою для відварної картоплі чи італійської пасти.