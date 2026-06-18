Если вы цените неповторимый вкус чесночных стрелок, то из них можно приготовить самые разные блюда, которые разнообразят ваши трапезы. Сохраните советы от anny cooking и наслаждайтесь новым вкусом лета.

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Как вкусно приготовить чесночные стрелки?

Стрелки в нежном сметанном или сливочном соусе

Тщательно промойте стрелки, удалите соцветия и нарежьте стебли небольшими брусочками. Если вам достались достаточно зрелые и жесткие экземпляры, предварительно проварите их в кипящей воде несколько минут, чтобы они стали мягче.

Выложите подготовленную зелень на сковороду и тушите на умеренном огне. В конце добавьте густую сметану или жирные сливки, хорошо перемешайте и прогрейте всё вместе до образования однородной шелковистой подливы. При необходимости откорректируйте вкус солью. Подавайте блюдо в качестве самостоятельного гарнира или как аппетитное дополнение к вареному картофелю.

Вкусные рецепты из чесночных стрелок: смотрите видео

Пикантные стрелки с румяной луковой зажаркой

Подготовьте зеленые стебли аналогичным способом — используйте их свежими или заранее бланшируйте в кипятке, в зависимости от степени жесткости. Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на растительном масле до появления красивого золотистого оттенка.

После этого добавьте к луку тушеные или отварные кусочки чеснока, хорошо перемешайте и прогрейте все ингредиенты вместе в течение нескольких минут. Такое сочетание делает общий вкус блюда гораздо более глубоким, сладковатым и насыщенным.

Ароматное чесночное масло или универсальная паста-намазка

Для этого рецепта идеально подойдут совсем молодые сочные побеги или даже нежные бутоны-цветочки. Положите зеленую массу в чашу блендера, добавьте немного соли и рафинированного растительного масла "на глаз".

Взбейте смесь до состояния густой, однородной пасты. Обязательно попробуйте и, при желании, скорректируйте количество соли или масла по своему вкусу.

Готовая ароматная масса идеально подходит для намазывания на ломтики свежего хлеба, прекрасно дополняет тарелку горячего украинского борща, а также служит оригинальной заправкой для отварного картофеля или итальянской пасты.