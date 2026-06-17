Главное в малосольных огурчиках — характерная хрусткость, которая придаст трапезе особое настроение. С рецептом в минеральной воде от Recipe for happiness у вас точно всё получится на высшем уровне.

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Как приготовить малосольные огурчики в минералке?

Ингредиенты на 3-литровую банку:

– огурцы;

– 2 столовые ложки соли;

– 1,5 литра минеральной воды;

– ароматные травы (хрен, листья вишни, смородины, зонтики укропа, петрушки, сельдерея, чеснок, душистый перец).

Идеальная закуска без лишних усилий: смотрите видео

Приготовление: