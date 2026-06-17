Головне у малосольних огірочках – характерна хрусткість, яка додасть трапезі особливого настрою. З рецептом у мінеральній воді від Recipe for happiness у вас точно все вдасться на найвищому рівні.

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Як зробити малосольні огірочки у мінералці?

Інгредієнти на 3-х літрову банку:

– огірки;

– 2 столові ложки солі;

– 1,5 літра мінералки;

– ароматні трави (хрін, листя вишні, смородини, зонтики кропу, петрушки, селера, часник, духмяний перець).

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Приготування: