Професійні кухарі знають, що додавання олії у воду для макаронів – це зайве. Однак лайфхаки проти злипання справді існують, варто лише правильно їх застосовувати, розповідає портал Gerlach.

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Що робити, щоб макарони ніколи не злипалися?

Вкидати сіль у каструлю найкраще ще під час підігрівання води або в момент її закипання, орієнтуючись на класичне правило: одна чайна ложка на кожен літр рідини. Це не лише робить пасту смачнішою, а й підтримує форму виробів, захищаючи їх від перетворення на кашу.

Улюблений гарнір / Фото Pixabay

Головний секрет розсипчастих макаронів криється у правильних діях на самому початку приготування. Коли суха паста опиняється в окропі, з неї миттєво починає виходити крохмаль – саме він є причиною склеювання страв у суцільну грудку.

Щоб запобігти кулінарній катастрофі, не лінуйтеся безперервно помішувати макарони протягом перших двох хвилин після засипання. Цей елементарний крок допоможе виробам зваритися рівномірно та окремо один від одного.

Досвідчені кухарі часто використовують ще один хитрий трюк – додають у каструлю трішки звичайного оцту. Достатньо всього половини чайної ложки на три літри окропу: кислинка абсолютно не відчуватиметься в готовій страві, проте вона заблокує надмірне виділення крохмалю та збереже ідеальну пружність пасти.

Також завжди обирайте місткий посуд, адже дефіцит простору призводить до стрімкого згущення крохмального розчину. Лише простора каструля з великим об'ємом води гарантує, що макарони зваряться бездоганно і не злипнуться.