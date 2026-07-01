Новини Смачно Смачні та прості рецепти Кабачкові сендвічі з ніжною начинкою: закуска, яка затьмарить звичайні кабачки
1 липня, 13:55
2

Кабачкові сендвічі з ніжною начинкою: закуска, яка затьмарить звичайні кабачки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки влітку швидко стають тією стравою, яку готують майже автоматично: нарізали, посмажили, подали зі сметаною чи часником. Але навіть сезонний овоч набридає, якщо щоразу повторювати один і той самий варіант.

У цих сендвічах кабачок залишається основою, але подача виходить зовсім іншою. Хрусткі кружальця з паніруванням поєднуються з ніжною начинкою з сиру, яйця, помідора й зелені, зазначає Іren.lazun

До теми Кабачків скоро буде забагато: який салат врятує сезон і ваші нерви 

Як приготувати хрусткі кабачкові сендвічі з ніжною начинкою? 

  • Час: 35 – 40 хвилин
  • Порцій: 2 – 3 

Інгредієнти
– 1 кабачок; 
– 1 плавлений сирок; 
– 1 варене яйце; 
– 1 великий помідор; 
– 1 – 2 зубчики часнику; 
– майонез або крем-сир; 
– яйця для кляру; 
– борошно; 
– панірувальні сухарі; 
– кріп; 
– сіль; 
– перець; 
– олія для смаження. 

Як смачно приготувати кабачки: дивіться відео

Приготування: 

  1. Кабачок помийте та наріжте кружальцями.
  2. Посоліть їх і залиште на 10 хвилин, щоб кабачок пустив зайву рідину. Тим часом приготуйте начинку.
  3. Плавлений сирок і варене яйце натріть на дрібній тертці та перекладіть у миску.
  4. Помідор наріжте дрібними кубиками, кріп подрібніть, часник пропустіть через прес або натріть. Додайте все до сиру з яйцем, посоліть, поперчіть, заправте майонезом або крем-сиром і добре перемішайте. З кабачків злийте рідину.
  5. Кожен кружечок спочатку обваляйте в борошні, потім занурте у збиті яйця, а після цього запаніруйте в сухарях.
  6. Викладіть кабачки на розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до золотистої хрусткої скоринки.
  7. Готові кружальця викладіть на тарілку, трохи охолодіть, після чого на один кабачок покладіть начинку й накрийте другим кружальцем.
  8. Подавайте кабачкові сендвічі одразу після приготування.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти