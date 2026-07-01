Кабачкові сендвічі з ніжною начинкою: закуска, яка затьмарить звичайні кабачки

Кабачки влітку швидко стають тією стравою, яку готують майже автоматично: нарізали, посмажили, подали зі сметаною чи часником. Але навіть сезонний овоч набридає, якщо щоразу повторювати один і той самий варіант.

У цих сендвічах кабачок залишається основою, але подача виходить зовсім іншою. Хрусткі кружальця з паніруванням поєднуються з ніжною начинкою з сиру, яйця, помідора й зелені, зазначає Іren.lazun.

До теми Кабачків скоро буде забагато: який салат врятує сезон і ваші нерви

Як приготувати хрусткі кабачкові сендвічі з ніжною начинкою?

Час : 35 – 40 хвилин

: 35 – 40 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 плавлений сирок;

– 1 варене яйце;

– 1 великий помідор;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– майонез або крем-сир;

– яйця для кляру;

– борошно;

– панірувальні сухарі;

– кріп;

– сіль;

– перець;

– олія для смаження.

Як смачно приготувати кабачки: дивіться відео

Приготування: