Що смачного приготувати з кабачків: 3 рецепти, які точно сподобаються

Почався сезон кабачків, тож насолоджуємося ними на весь розмах. На щастя, цей інгредієнт ніколи не потребував багато уваги.

Кабачок дуже універсальний та чудово поєднується абсолютно з усім. 24 Канал зібрав кілька вдалих рецептів, які точно стануть у пригоді. До теми Цікаві "дуети" для полуниці: дивні поєднання подарують унікальний досвід Млинці з кабачків Інгредієнти:

– 130 грамів борошна;

– 200 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– сіль, перець, сушений часник;

– пучок кропу;

– 300 грамів кабачка;

– 20 грамів вершкового масла;

соус:

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– пучок кропу;

– 150 грамів сметани. Ці млинці вам точно сподобаються: дивіться відео Приготування: У чашу блендера налийте молоко, всипайте борошно, викладіть ретельно промитий кабачок, вбийте курячі яйця та додайте шматочок м'якого вершкового масла. Сюди ж всипте сіль, чорний перець, сушений часник і свіжий кріп, після чого ретельно перебийте всі інгредієнти до отримання абсолютно гладкої, однорідної текстури. Отримані кабачкові млинці обсмажуйте на мінімальному вогні: тримайте на пательні приблизно одну хвилину з першого боку, а після перевертання допікайте ще близько тридцяти секунд. До цієї гарячої страви ідеально підійде пікантна заправка, для приготування якої достатньо просто з'єднати густу сметану з пропущеним через прес часником та дрібно нашаткованою зеленню кропу. Кабачкове рагу з молодою картопелькою Портал Cookpad пропонує поєднати одразу кілька улюблених овочів. Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 600 грамів курячого стегна;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль, перець та хмелі-сунелі до смаку;

– 1 великий болгарський перець;

– 2 невеликі кабачки. Приготування: Подрібніть м'ясо порційними шматочками та викладіть на розігріту пательню для обсмажування. Тим часом підготуйте овочі: очищену цибулю дрібно нашаткуйте, а знявши шкірку з моркви та кабачків, наріжте їх акуратними кубиками. Перекладіть усе овочеве асорті до м'яса, приправте улюбленими спеціями за смаком і злегка підсмажте масу, дозволяючи інгредієнтам добре протушкуватися разом. Паралельно з цим займіться молодою картоплею – ретельно очистіть її від тонкої шкірки, наріжте великими скибками і складіть у глибоку каструлю. Сюди ж перекладіть гарячу м'ясну засмажку з овочами та залийте все чистою водою так, щоб рідина повністю покрила вміст. Поставте каструлю на плиту і спочатку томіть страву на помірному вогні приблизно пів години, після чого зменште полум'я до мінімуму і залиште рагу доходити до повної готовності ще на 10 – 15 хвилин. Запіканка з кабачком А коли стояти біля плити не хочеться, на допомогу прийде апетитна запіканка від порталу Shuba. Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 600 грамів курячого фаршу;

– 3 яйця;

– 1 цибуля;

– кілька зубчиків часнику;

– гілочка кропу;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль, перець та спеції до смаку. Приготування: Натріть кабачки на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, після чого ретельно відтисніть руками або через марлю, щоб прибрати зайву вологу. Дрібно наріжте очищену цибулю, часник та кріп, а потім з'єднайте їх у великій мисці з кабачками та курячим фаршем. Додайте до маси яйця, сіль, перець та суміш спецій, ретельно все вимішайте до однорідності та викладіть у форму для запікання, розрівнявши поверхню ложкою. Відправте страву в розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин до появи легкої рум'яності. Наостанок посипте запіканку тертим сиром і потримайте в печі ще 10 хвилин, щоб утворилася м'яка апетитна скоринка.