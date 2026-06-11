Що смачного приготувати з кабачків: 3 рецепти, які точно сподобаються
Почався сезон кабачків, тож насолоджуємося ними на весь розмах. На щастя, цей інгредієнт ніколи не потребував багато уваги.
Кабачок дуже універсальний та чудово поєднується абсолютно з усім. 24 Канал зібрав кілька вдалих рецептів, які точно стануть у пригоді.
До теми Цікаві "дуети" для полуниці: дивні поєднання подарують унікальний досвід
Млинці з кабачків
Інгредієнти:
– 130 грамів борошна;
– 200 мілілітрів молока;
– 3 яйця;
– сіль, перець, сушений часник;
– пучок кропу;
– 300 грамів кабачка;
– 20 грамів вершкового масла;
соус:
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– пучок кропу;
– 150 грамів сметани.
Ці млинці вам точно сподобаються: дивіться відео
Приготування:
- У чашу блендера налийте молоко, всипайте борошно, викладіть ретельно промитий кабачок, вбийте курячі яйця та додайте шматочок м'якого вершкового масла.
- Сюди ж всипте сіль, чорний перець, сушений часник і свіжий кріп, після чого ретельно перебийте всі інгредієнти до отримання абсолютно гладкої, однорідної текстури.
- Отримані кабачкові млинці обсмажуйте на мінімальному вогні: тримайте на пательні приблизно одну хвилину з першого боку, а після перевертання допікайте ще близько тридцяти секунд.
- До цієї гарячої страви ідеально підійде пікантна заправка, для приготування якої достатньо просто з'єднати густу сметану з пропущеним через прес часником та дрібно нашаткованою зеленню кропу.
Кабачкове рагу з молодою картопелькою
Портал Cookpad пропонує поєднати одразу кілька улюблених овочів.
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 600 грамів курячого стегна;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– сіль, перець та хмелі-сунелі до смаку;
– 1 великий болгарський перець;
– 2 невеликі кабачки.
Приготування:
- Подрібніть м'ясо порційними шматочками та викладіть на розігріту пательню для обсмажування.
- Тим часом підготуйте овочі: очищену цибулю дрібно нашаткуйте, а знявши шкірку з моркви та кабачків, наріжте їх акуратними кубиками.
- Перекладіть усе овочеве асорті до м'яса, приправте улюбленими спеціями за смаком і злегка підсмажте масу, дозволяючи інгредієнтам добре протушкуватися разом.
- Паралельно з цим займіться молодою картоплею – ретельно очистіть її від тонкої шкірки, наріжте великими скибками і складіть у глибоку каструлю.
- Сюди ж перекладіть гарячу м'ясну засмажку з овочами та залийте все чистою водою так, щоб рідина повністю покрила вміст.
- Поставте каструлю на плиту і спочатку томіть страву на помірному вогні приблизно пів години, після чого зменште полум'я до мінімуму і залиште рагу доходити до повної готовності ще на 10 – 15 хвилин.
Запіканка з кабачком
А коли стояти біля плити не хочеться, на допомогу прийде апетитна запіканка від порталу Shuba.
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 600 грамів курячого фаршу;
– 3 яйця;
– 1 цибуля;
– кілька зубчиків часнику;
– гілочка кропу;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Натріть кабачки на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, після чого ретельно відтисніть руками або через марлю, щоб прибрати зайву вологу.
- Дрібно наріжте очищену цибулю, часник та кріп, а потім з'єднайте їх у великій мисці з кабачками та курячим фаршем.
- Додайте до маси яйця, сіль, перець та суміш спецій, ретельно все вимішайте до однорідності та викладіть у форму для запікання, розрівнявши поверхню ложкою.
- Відправте страву в розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин до появи легкої рум'яності.
- Наостанок посипте запіканку тертим сиром і потримайте в печі ще 10 хвилин, щоб утворилася м'яка апетитна скоринка.