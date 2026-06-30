Кабачків скоро буде забагато: цей салат врятує сезон і ваші нерви

Кабачки в сезон швидко переходять із категорії "перші молоді" в категорію "треба терміново щось із ними робити". Смажити кружальцями щоразу не хочеться, а запікання добре виручає, коли треба приготувати одразу більшу порцію без зайвої метушні біля плити.

У цьому салаті кабачки спершу підрум’янюються в духовці, а потім змішуються з холодним соусом на основі йогурту або сметани. Виходить простий літній варіант, який можна подати окремо або поруч із м’ясом, картоплею чи свіжим хлібом, пише lanas_diet.

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Як приготувати салат із запечених кабачків із соусом?

Час : 45 – 60 хвилин

: 45 – 60 хвилин Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 15 грамів оливкової олії;

– 8 – 10 грамів солі;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– чорний перець;

– 150 грамів грецького йогурту або сметани;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пучок кропу та петрушки;

– 30 грамів пармезану слайсами.

Як приготувати салат з кабачками: дивіться відео

Приготування: