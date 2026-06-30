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30 червня, 20:10
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Кабачків скоро буде забагато: цей салат врятує сезон і ваші нерви

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки в сезон швидко переходять із категорії "перші молоді" в категорію "треба терміново щось із ними робити". Смажити кружальцями щоразу не хочеться, а запікання добре виручає, коли треба приготувати одразу більшу порцію без зайвої метушні біля плити.

У цьому салаті кабачки спершу підрум’янюються в духовці, а потім змішуються з холодним соусом на основі йогурту або сметани. Виходить простий літній варіант, який можна подати окремо або поруч із м’ясом, картоплею чи свіжим хлібом, пише lanas_diet.

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Як приготувати салат із запечених кабачків із соусом? 

  • Час: 45 – 60 хвилин
  • Порцій: 3 – 4

Інгредієнти
– 1 кілограм кабачків; 
– 15 грамів оливкової олії; 
– 8 – 10 грамів солі; 
– 1 чайна ложка паприки; 
– 1 чайна ложка сухого часнику; 
– чорний перець; 
– 150 грамів грецького йогурту або сметани; 
– 1 столова ложка діжонської гірчиці; 
– 2 – 3 зубчики часнику; 
– 1 столова ложка лимонного соку; 
– пучок кропу та петрушки; 
– 30 грамів пармезану слайсами. 

Як приготувати салат з кабачками: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Кабачки помийте та поріжте шматочками. Якщо вони молоді й дуже соковиті, спершу підсоліть їх і залиште на 20 хвилин, а потім промокніть паперовим рушником.
  2. Завдяки цьому під час запікання кабачки не стануть водянистими, а краще підрум’яняться і залишаться пружними.
  3. Після цього змішайте кабачки з оливковою олією, сіллю, паприкою, сухим часником і чорним перцем.
  4. За бажанням спеції можна змінити, зокрема добре пасує орегано. Викладіть кабачки на деко та запікайте при 220 градусах із конвекцією приблизно 25 – 30 хвилин, доки краї стануть рум’яними. Готові кабачки залиште на 5 – 10 хвилин, щоб вони трохи охололи.
  5. Для соусу змішайте грецький йогурт або сметану з діжонською гірчицею, подрібненим часником, лимонним соком, дрібно посіченими кропом і петрушкою.
  6. Додайте до соусу теплі кабачки й акуратно перемішайте. Перед подаванням доповніть салат слайсами пармезану. Скоро почнеться сезон під назвою "врятуй кабачки", тому цей салат з кабачків точно стане вам в нагоді Кабачки в сезон швидко переходять із категорії "перші молоді" в категорію "треба терміново щось із ними робити".
  7. Смажити кружальцями щоразу не хочеться, а запікання добре виручає, коли треба приготувати одразу більшу порцію без зайвої метушні біля плити.
  8. У цьому салаті кабачки спершу підрум’янюються в духовці, а потім змішуються з холодним соусом на основі йогурту або сметани.
  9. Виходить простий літній варіант, який можна подати окремо або поруч із м’ясом, картоплею чи свіжим хлібом.

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