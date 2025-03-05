Неймовірний сніданок: як посмажити французькі грінки з розплавленим сиром
Вранці всі поспішають – робота, навчання, справи. Але навіть у найшвидший ранок важливо не забувати про сніданок. А що може бути кращим за поєднання яєць, хліба та сиру?
Французькі грінки з розплавленим сиром – це ідеальний варіант до ранкової кави. Хрустка скоринка, ніжний середній шар і теплий, тягучий сир створюють неперевершений смак, і це всього за кілька хвилин, інформує 24 канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Рецепт французьких грінок з розплавленим сиром
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 140 грамів пшеничного хліба (4 скибочки);
– 2 яйця;
– 80 грамів сиру гауда (4 скибочки);
– 75 мілілітрів оливкової олії (5 столових ложок);
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Кожен шматочок розріжте навпіл. Покладіть всередину сир і накрийте другою половиною.
- Розбийте яйця в тарілку та ретельно перемішайте. Додайте сіль і перець до смаку.
- Умочіть кожен бутерброд у яйце з усіх боків.
- Розігрійте олію на сковороді та обсмажте бутерброди приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
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