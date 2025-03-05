Неймовірний сніданок: як посмажити французькі грінки з розплавленим сиром

Вранці всі поспішають – робота, навчання, справи. Але навіть у найшвидший ранок важливо не забувати про сніданок. А що може бути кращим за поєднання яєць, хліба та сиру?

Французькі грінки з розплавленим сиром – це ідеальний варіант до ранкової кави. Хрустка скоринка, ніжний середній шар і теплий, тягучий сир створюють неперевершений смак, і це всього за кілька хвилин, інформує 24 канал з посиланням на Fajne gotowanie. Цікаво Ваші млинці більше не рватимуться: які помилки роблять майже всі Рецепт французьких грінок з розплавленим сиром Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 140 грамів пшеничного хліба (4 скибочки);

– 2 яйця;

– 80 грамів сиру гауда (4 скибочки);

– 75 мілілітрів оливкової олії (5 столових ложок);

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку. Приготування: Кожен шматочок розріжте навпіл. Покладіть всередину сир і накрийте другою половиною. Розбийте яйця в тарілку та ретельно перемішайте. Додайте сіль і перець до смаку. Умочіть кожен бутерброд у яйце з усіх боків. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте бутерброди приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Їх обожнюють діти: як приготувати домашні рогалики.