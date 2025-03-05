Французькі грінки з розплавленим сиром – це ідеальний варіант до ранкової кави. Хрустка скоринка, ніжний середній шар і теплий, тягучий сир створюють неперевершений смак, і це всього за кілька хвилин, інформує 24 канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Рецепт французьких грінок з розплавленим сиром

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 140 грамів пшеничного хліба (4 скибочки);

– 2 яйця;

– 80 грамів сиру гауда (4 скибочки);

– 75 мілілітрів оливкової олії (5 столових ложок);

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Кожен шматочок розріжте навпіл. Покладіть всередину сир і накрийте другою половиною. Розбийте яйця в тарілку та ретельно перемішайте. Додайте сіль і перець до смаку. Умочіть кожен бутерброд у яйце з усіх боків. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте бутерброди приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

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