Ця страва точно увійде у ваше повсякденне меню. Бюджетні інгредієнти та фантастичний результат – це ідеальне поєднання на всі випадки життя.

Капустяні котлети без борошна стануть ідеальним бюджетним варіантом вечері для всієї сімʼї. Готувати їх дуже просто, а результат виходить неймовірним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Ви негайно захочете їх приготувати: популярні страви з 90-х, смак яких ви ніколи не забудете Рецепт капустяних котлет Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм свіжої капусти;

– пів склянки молока;

– пів склянки манки;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 склянка сметани;

– чайна ложка солі. Приготування: Нашаткуйте капусту та помістіть її у каструлю. Додайте вершкове масло та молоко, після чого тушкуйте на повільному вогні до м’якості. Коли капуста стане м’якою, додайте манну крупу, підсоліть і варіть ще 5 – 10 хвилин, постійно помішуючи. Після цього суміш охолодіть, додайте яйце та ретельно перемішайте. З отриманої маси сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях (або в борошні) й підсмажте до золотистої скоринки з обох боків. Смачного! Воно дуже смачне: як приготувати варення з кульбаб.