Не лише шарлотка: 5 рецептів яблучної випічки та десертів на Яблучний Спас
На Яблучний Спас яблука стають головними героями святкового столу. З них можна приготувати не лише шарлотку, а й пиріг, штрудель або швидкі десерти.
Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тож на стіл традиційно ставлять прості пісні страви із сезонних продуктів. Головний символ свята – яблука, тому саме вони стають основою більшості десертів і випічки, інформує 24 Канал. Найчастіше готують пироги, шарлотку, штрудель, оладки, запечені яблука, а також компоти та варення.
Як приготувати повітряний яблучний десерт без цукру?
- Час: 30 хвилин + 40 – 60 хвилин у холодильнику
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 600 грамів очищених яблук;
– 250 – 300 мілілітрів води;
– 40 – 50 грамів желатину;
– ваніль до смаку;
– замінник цукру до смаку.
Що приготувати на десерт: дивіться відео
Приготування:
- Яблука очистьте від шкірки та серцевини, наріжте шматочками й перекладіть у каструлю.
- Влийте воду, поставте на плиту та доведіть до кипіння.
- Варіть яблука приблизно 10 хвилин, доки вони стануть дуже м’якими й почнуть розпадатися. Зніміть каструлю з вогню та дайте масі трохи охолонути, щоб вона була гарячою, але не киплячою.
- Перебийте яблука блендером до однорідного пюре. Додайте желатин, ваніль і замінник цукру до смаку.
- Добре перемішайте, щоб желатин розчинився у теплій масі. Після цього збивайте яблучну суміш міксером 15 – 20 хвилин, доки вона стане світлою, пишною та повітряною, схожою на збиті білки.
- Форму застеліть пергаментом, перелийте в неї масу та розрівняйте.
- Поставте десерт у холодильник на 40 – 60 хвилин, щоб він стабілізувався.
- Готовий яблучний десерт наріжте шматочками та подавайте охолодженим.
Як спекти пріг з яблуками на кефірі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яблук;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 70 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка кориці.
Приготування:
- Очистіть яблука від шкірки та серцевини, наріжте тонкими скибочками й за бажанням посипте корицею.
- Збийте яйця з цукром, влийте кефір і рослинну олію, перемішайте до однорідності.
- Просійте борошно з розпушувачем і поступово додайте до рідких інгредієнтів.
- Змастіть форму олією, вилийте половину тіста, розподіліть яблука і залийте рештою тіста.
- Випікайте при 180 градусах 40 – 45 хвилин до рум’яної скоринки.
- Після випікання дайте пирогу охолонути 10 – 15 хвилин.
Як зробити ідеальну шарлотку з яблуками?
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 – 5 яблук;
– 4 яйця;
– 180 грамів цукру;
– 180 грамів борошна;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Яблука очистіть, видаліть серцевину та наріжте невеликими часточками.
- Яйця збийте з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси.
- Невеликими порціями додайте просіяне борошно.
- Викладіть яблука на дно форми або обережно змішайте їх із тістом.
- Перелийте масу у форму й злегка розрівняйте поверхню.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин, не відкриваючи духовку принаймні протягом перших пів години.
Що додати у штрудель з яблуками
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів листкового тіста;
– 500 грамів яблук;
– 80 грамів цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів вершкового масла;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– 1 чайна ложка кориці.
Приготування:
- Яблука очистіть і наріжте невеликими кубиками.
- Змішайте їх із цукром, корицею та заздалегідь розпареним ізюмом.
- Лист тіста змастіть маслом і злегка присипте сухарями.
- Рівномірно розподіліть начинку, залишаючи вільними краї, після чого акуратно скрутіть щільний рулет.
- Перекладіть штрудель на деко швом донизу, ще раз змастіть поверхню маслом і зробіть кілька невеликих проколів.
- Випікайте близько 35 – 40 хвилин при 190 градусах до утворення красивої золотистої скоринки.
Оладки з яблуками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: не вказано
Інгредієнти:
– 2 яблука;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 220 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки соди;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Змішайте кефір, яйце та цукор до однорідної маси.
- Додайте просіяне борошно з содою та замісіть густе тісто без грудочок.
- Яблука очистіть, натріть на крупній тертці або наріжте невеликими кубиками й одразу додайте до тіста.
- Залиште масу на 10 хвилин, щоб вона стала трохи пухкішою.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та викладайте тісто столовою ложкою, формуючи акуратні оладки.
- Обсмажуйте їх по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.